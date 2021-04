Pulsano: non si terrà la Processione dei Misteri

Da oltre tre secoli l’Arciconfraternita del Purgatorio, fondata sotto il titolo della Ss. Vergine Maria del Monte Carmelo, cura i Riti della Settimana Santa pulsanese. Essendo impossibilitati a svolgere, come di consueto, il pellegrinaggio dei Perdùni del Giovedì Santo e la processione dei Misteri del Venerdì, il C.d.a dell’Arciconfraternita ha deciso, di concerto con il Padre Spirituale Don Franco Damasi, di svolgere tutte le celebrazioni liturgiche e le espressioni di religiosità e pietà popolare che sono state consentite dal Vescovo Sua Ecc. Mons. Filippo Santoro, nella Chiesa Matrice di Santa Maria La Nova.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, il programma sarà il seguente: Giovedì Santo, ore 18.30: Messa in Coena Domini; ore 20.00: Adorazione Eucaristica;

Venerdì Santo, ore 19.00: Via Crucis.

«Purtroppo, non possiamo vivere la Settimana Santa come vorremmo. Siamo costretti, per il bene di tutti, a limitare le nostre funzioni e a ridurre, in maniera esigua, il numero di Confratelli che in rappresentanza potranno vestire l’abito di rito. Ma l’Arciconfraternita non resta inerte; quello che stiamo vivendo è un momento difficile che, tuttavia, si rivelerà utile per dedicarci alla Carità su cui, da sempre, puntiamo la nostra attenzione e alla Preghiera, che ora più che mai deve unirci.

Pregheremo la Vergine Addolorata e la Vergine del Carmine, Nostra particolare Protettrice, affinché intercedano per tutte le vittime causate da questa pandemia mondiale e affinché riportino salute, pace e tranquillità nelle nostre famiglie e nei nostri cuori. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi e a tutti i membri della Nostra Arciconfraternita una Santa e Serena Pasqua.»

Queste le parole del Priore Emerito Giovanni Dimaggio.

Nota di Lucrezia Dimaggio

