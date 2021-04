Intervento del Garante dei minori Abbaticchio ai lavori della VI Commissione

Il Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ludovico Abbaticchio, ha relazionato, in videoconferenza, ai lavori della VI Commissione consiliare di oggi, mercoledì 31 marzo, relativamente all’Audizione, richiesta dalla Consigliera Lucia Parchitelli, degli assessori regionali Sebastiano Leo, Pierluigi Lopalco e Rosa Barone sul tema: “Tempi e modalità del riavvio dell’attività scolastica in presenza”.

Il Garante ha offerto, in audizione, le sue riflessioni sull’ attuale quadro di emergenza pandemica riportando la situazione di solitudine e pregiudizio in cui versano le persone di minore età, ormai da più di un anno in DaD. Con particolare preoccupazione per quelle famiglie che vivono situazioni di complessità e fragilità. Ulteriore dato su cui il Garante ha invitato a riflettere è quello dell’incremento del tasso di dispersione scolastica.

“Compito delle Istituzioni – dice il Garante – è agire un’azione di bilanciamento tra il diritto alla sicurezza e quello all’istruzione e alla socialità e, l’Ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si rende disponibile a lavorare in questa direzione, promuovendo la sperimentazione di buone prassi, anche attraverso la promozione di proposte normative da parte del Consiglio regionale della Puglia soprattutto in occasione della probabile apertura, ipotizzata dall’Assessore regionale Lopalco, nella seconda metà di aprile della scuola in presenza per nidi, scuole infanzia, primarie e primo secondo anno delle secondarie”.

