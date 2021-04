Covid, Coldiretti Puglia: lavoratori agricoli in piazza

Sono 180mila i lavoratori agricoli dipendenti impegnati nelle campagne pugliesi in quasi 100mila aziende agricole e stalle che garantiscono l’approvvigionamento alimentare in Puglia. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia nell’esprimere solidarietà alla mobilitazione dei lavoratori agricoli in piazza per il presidio convocato dai sindacati confederali di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.

Su questa linea piena condivisione – sottolinea la Coldiretti – sulla necessità di imprimere un’accelerazione importante e definitiva alla chiusura delle trattative sui contratti provinciali per gli operai agricoli assicurando ai collaboratori delle nostre imprese quelle necessarie garanzie di riconoscimento di professionalità.

Anche l’ipotesi di inserire nella prossima riforma della Politica Agricola (PAC) una clausola di condizionalità per subordinare gli aiuti, alle imprese agricole che applicano e rispettano i contratti collettivi – precisa la Coldiretti – rientra in questa logica.

Grazie ai lavoratori agricoli e al costante percorso di qualificazione l’agricoltura Made in Italy è diventata la più green e in Puglia può contare – riferisce la Coldiretti regionale – su 5 oli extravergine di oliva DOP e l’IGP Olio di Puglia, 3 formaggi DOP canestrato, caciocavallo e alla mozzarella di Gioia del Colle, oltre a 27 vini DOC, 4 DOCG e 6 IGP, oltre alle IGP ai prodotti ortofrutticoli e alla leadership nel biologico con oltre 266mila ettari coltivati e 9380 operatori bio, oltre a 299 prodotti riconosciuti tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole e il primato della sicurezza alimentare mondiale.

Una realtà determinante che va sostenuta – conclude la Coldiretti – per garantire la fornitura di alimenti alla popolazione in un mercato sconvolto dalla riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza a causa della pandemia da Covid.

