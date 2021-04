Clean Cities: ripartiamo dalle città, la nuova campagna di Legambiente l’1 e il 2 aprile a Bari

Transizione energetica e lotta al cambiamento climatico. Nasce Clean Cities, la nuova campagna di Legambiente che punta i riflettori sul ruolo delle città per una ripartenza in chiave ecologica. Un viaggio in 14 capoluoghi italiani che promuove una nuova mobilità urbana: più elettrica, più sicura e più condivisa, sollecitando le politiche locali verso nuovi modelli di mobilità sostenibile.

La prossima tappa si svolgerà a Bari l’1 e il 2 aprile, nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

Giovedì 1 aprile 2021 ore 18:00 | Presentazione Ecosistema mobilità Bari

Interverranno:

Giuseppe Galasso, assessore alle Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità Comune di Bari

Alessandra Bonfanti, responsabile Mobilità dolce Legambiente

Mirko Laurenti, Ufficio scientifico e resp. Ecosistema Urbano Legambiente

Loredana Modugno, responsabile Pianificazione strategica e Mobilità sostenibile di Legambiente Puglia

Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Eudaimonia Bari

Nico Capogna, CEO Pin Bike

Savino Ingannamorte, coordinatore Link Bari

Modera Ruggero Ronzulli, direttore di Legambiente Puglia

In diretta streaming sulle pagine Facebook di Radio Staffetta-ANGinRadio e Legambiente Puglia

https://www.facebook.com/ANG.RadioStaffettaTrani

https://www.facebook.com/LegambientePuglia

Venerdì 2 aprile ore 11.30 | Conferenza stampa di presentazione pagella di Bari di Clean Cites

Interverranno:

Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia

Antonio Decaro, sindaco di Bari (in attesa di conferma)

Vito Bruno, direttore di Arpa Puglia

Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Eudaimonia Bari

Andrea Poggio, responsabile Mobilità sostenibile Legambiente

In diretta streaming sulla pagina Facebook di Legambiente Puglia

https://www.facebook.com/LegambientePuglia

(foto di repertorio)

