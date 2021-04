ArcelorMittal, USB: Concluso il cambio di appalto da Ags

Firmato pochi minuti fa l’accordo con la Semat Service, azienda cui viene affidato l’appalto relativo alle operazioni di pulizia industriale all’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal, con riferimento all’Acciaieria. Confermati i posti di lavoro e tutte le tutele per 65 lavoratori a tempo indeterminato, mentre i 21 con contratto a tempo determinato, già scaduto con Ags, vengono messi in lista con diritto di prelazione per le prossime assunzioni.

Un altro risultato positivo, a 24 ore di distanza, per l’Unione Sindacale di Base di Taranto, che aveva sin da subito dichiarato che non avrebbe fatto neanche un passo indietro né per quel che riguarda i numeri, né per i diritti maturati dai dipendenti (ticket restaurant, cambio tuta e indennità di turno). Un passaggio, quello dalla Ags alle due aziende subentranti, che ci preoccupava non poco. Siamo lieti invece di dire che il tutto si è concluso nel migliore dei modi, senza alcuna perdita grazie al senso di responsabilità delle due aziende che, nonostante il momento, hanno assorbito la forza lavoro e mantenuto i livelli contrattuali. E’ prevalso il buonsenso e per questo ringraziamo i responsabili della Semat Service, che peraltro sono due ex dirigenti ex Ilva.

Nota di Egidio Murciano e Federico Cefariello, Responsabili Appalto Usb Taranto

Correlati

Commenta l'articolo: