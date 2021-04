Ance Taranto su rigenerazione urbana Città Vecchia

Con la presenza costante dei vigili urbani ed il bando per l’insediamento delle attività commerciali, iniziative appena annunciate dall’Amministrazione comunale, prende sempre più corpo il disegno di rigenerazione urbana della Città Vecchia.

“E’ questo il giusto approccio” – afferma il Presidente ANCE Taranto De Bartolomeo – “progetti ed interventi materiali sul tessuto urbano dell’Isola da un lato, servizi al vivere e sostegni alle attività economiche dall’altro, per una nuova quotidianità che deve essere riscoperta unitamente al valore storico del patrimonio immobiliare”.

D’altronde, come detto ripetutamente, la Città Vecchia deve poter essere un pezzo di città normale dove poter vivere, lavorare ed intrattenersi. Questa la direzione e questo il grande sforzo corale da compiere, amministrazione e cittadini, privato profit e privato sociale, perché a rigenerarsi deve essere un intero organismo urbano nel quale devono poter regolarmente pulsare vite, socialità, cultura ed attività economiche.

“Come ANCE continuiamo da tempo a misurarci con questa sfida e negli anni tra approfondimenti, analisi e proposte, abbiamo maturato convinzioni e conoscenze, messo a fuoco criticità ma soprattutto opportunità di intervento. Dalle analisi di scenario, attuali e prospettiche, riteniamo vi siano presupposti nuovi e decisivi, grazie alle tante discontinuità con il passato introdotte dall’Amministrazione, per superare le tradizionali remore e pensare di passare all’azione, progettare.

Il tempo delle attese sta per finire e dunque ci auguriamo che tutte le forze attive della città guardino con convinzione al processo di rigenerazione della Città Vecchia, un processo che è già partito e che è destinato a prendere sempre più forza in un futuro ormai certo, scandito dai tempi di una programmazione che sembra non conoscere soste”.

“Per parte nostra” – conclude il Presidente De Bartolomeo – “siamo pronti ad offrire spunti e contributi a quanti vorranno con noi contribuire alla rigenerazione della Città Vecchia, perché è tempo di costruire quel grande apporto privato in grado di innestarsi e dare valore all’opera pubblica di risanamento e rilancio”.

Nota di ANCE Taranto, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto

