Al via gli studi oltre i confini di Torre Guaceto per proteggere più territorio

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è nella top five degli enti vincitori di un bando della Regione Puglia per il monitoraggio delle specie nelle Zone Speciali di Conservazione. In attesa che gli enti preposti diano il via libera all’ampliamento della riserva, il Consorzio si mette al lavoro per proteggere fauna e flora.

Ad avviso pubblico lanciato, il Consorzio ha presentato la propria proposta progettuale per lo studio delle specie animali e vegetali presenti nella Zsc Torre Guaceto Macchia San Giovanni, zona che a mare va da Punta Patedda, Brindisi, comprende la riserva, e finisce a nord, nel territorio di Ostuni, con Diana Marina, mentre a terra riguarda il territorio a nord di Punta Penna Grossa e località Apani.

