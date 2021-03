Uil Fpl svolta vertenza Tundo

“Un vero successo per la UIL FPL che in questi mesi non ha ceduto di un passo sulla vertenza TUNDO in difesa dei diritti dei lavoratori.

Al termine dell’incontro tenutosi, in data odierna, in Prefettura a Taranto, l’Azienda ha riconosciuto di aver commesso errori in busta paga e si è impegnata a sanare quanto dovuto ai dipendenti con lo stipendio del prossimo mese. La stessa Azienda TUNDO si è impegnata ad organizzare i servizi per la sicurezza COVID.

Altro aspetto importante a tutela dei lavoratori è l’impegno preso da parte dell’Azienda che prevede la convocazione di un tavolo, per il prossimo 7 aprile 2021 alle ore 17. 00 finalizzato ad avviare corrette relazioni sindacali.

Nell’ambito dello stesso incontro la ASL di Taranto si è resa disponibile ad esercitare il proprio controllo in quanto stazione appaltante.

La UIL FPL registra pertanto la presa in carico da parte della TUNDO di tutte le richieste sindacali. L’auspicio ora è che non ci siano “cambi di rotta” da parte dell’Azienda e che sia possibile avviare un confronto tra le parti sociali e Azienda senza la necessita di dover ricorrere sempre ad un arbitrato per poter risolvere i problemi.”

