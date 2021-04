“Politiche attive di contrasto alla Povertà”, l’Ambito Massafra Ta/2 attiva una pagina Fb

“Politiche attive di contrasto alla povertà” si chiama così la pagina facebook voluta dall’Ambito Territoriale di Massafra Ta/2 (Mottola, Palagiano, Statte e ASL Taranto, Comune capofila Massafra), e interamente dedicata alle esperienze meritevoli che si sono generate nell’ambito della misura della Regione Puglia, Reddito di Dignità (ReD), che promuove l’inclusione sociale e lavorativa. La misura integra, con un contributo economico, i redditi delle persone in difficoltà, che a loro volta restituiscono alla comunità quanto ricevuto attraverso prestazioni di ogni tipo, utilizzando le loro doti e qualità. La pagina si occuperà di raccontare le storie di chi ha avuto accesso al percorso indicato dalla misura Red, ma anche di chi ha potuto usufruire di altre misure come il RdC. Tali racconti saranno esposti nel rispetto della privacy di ciascun individuo.

“La pagina facebook è un contenitore di buone prassi che si sono create grazie alle misure di sostegno alle fasce più deboli e vulnerabili, vecchie e nuove povertà generate dalla pandemia – commenta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Massafra, Maria Rosaria Guglielmi – L’obiettivo, di certo ambizioso, che vogliamo raggiungere, è mostrare come il concreto aiuto economico mensile che viene elargito, sia poi restituito alla comunità attraverso lavori utili. In questa maniera puntiamo ad includere nuovamente nella società quei soggetti che sono rimasti indietro. Nel decidere di attivare questa pagina ci siamo ispirati ai principi di trasparenza e verità, nella convinzione che spiegare e soprattutto raccontare ai cittadini come funzionano e che risultati hanno le misure attive di contrasto alla povertà, sia un modo sano per avvicinarli all’operato delle pubbliche amministrazioni”.

Correlati

Commenta l'articolo: