Dimissioni Marinaro, sarà Vito Chirulli a rappresentare Confindustria Taranto

Sarà Pietro Vito Chirulli, amministratore unico di Serveco Srl, a rappresentare Confindustria Taranto dopo le dimissioni rassegnate nei giorni scorsi da Antonio Marinaro, presidente da luglio 2019.

Chirulli è stato designato a rappresentare l’associazione di via Dario Lupo direttamente da Confindustria nazionale.

I suoi compiti saranno pertanto quelli di guidare l’associazione nello svolgimento pieno delle sue attività rappresentandola in tutte le occasioni pubbliche e private che caratterizzeranno la vita associativa, fino alle nuove elezioni che nei prossimi mesi condurranno la Confindustria jonica all’insediamento di un nuovo presidente.

Nell’imminenza della sua designazione, Chirulli – presenza imprenditoriale da molti lustri attiva all’interno di Confindustria Taranto, dove ha ricoperto diversi ruoli – ha mostrato grande apprezzamento e gratitudine per la fiducia riposta nella sua figura in un momento così difficoltoso per l’associazione.

Quindi, ha espresso i suoi più sinceri ringraziamenti al Presidente uscente Antonio Marinaro per il lavoro svolto, tributandogli sentimenti di riconoscenza anche per il difficile compito assunto, in qualità di vertice degli industriali, nel periodo più critico della storia sociale ed economica del capoluogo jonico e di tutto il Paese.

