Appalto Mittal, USB: Concluso accordo con Gea Power

“Cambio di appalto nel segno della continuità per quel che riguarda la pulizia industriale degli impianti con riferimento all’Agglomerato all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Assolutamente proficuo l’incontro tenuto con l’azienda subentrante, Gea Power, che ha mantenuto i livelli occupazionali, confermando tutti i lavoratori a tempo indeterminato, 78 unità, e posto in lista per le prossime assunzioni con diritto di prelazione, ulteriori 15. La Gea Power garantirà anche i diritti acquisiti in base agli accordi con la Ags, e quindi: ticket ristorante, indennità di turno, cambio tuta e superminimi.

Ringraziamo la Gea Power perché ha accolto le richieste dell’Unione Sindacale di Base, tutelando posti di lavoro e livelli contrattuali. Ai dipendenti i nostri auguri per l’avvio di un nuovo e sereno percorso professionale.

Domani intanto si terrà il confronto con la Semat, alla quale è stato affidato l’appalto per quel che riguarda l’Acciaieria; 63 i lavoratori a tempo indeterminato e 21 a tempo determinato. Auspichiamo che, anche in questo caso, si possa trovare la stessa attenzione e sensibilità riscontrate nella Gea Power, in modo da risolvere tutto nel migliore dei modi. La richiesta dell’Usb è sempre la stessa: mantenimento di tutti i posti di lavoro e dei diritti maturati da ciascun lavoratore.”

Nota di Egidio Murciano e Federico Cefariello Responsabili Appalti Usb

