Raccolta differenziata, un webinar con l’UTC per promuovere e migliorare il servizio

Tutto quel che c’è da sapere sulla raccolta differenziata, dalle regole di conferimento alla corretta separazione dei rifiuti in casa, sarà il tema del prossimo incontro in videoconferenza organizzato dall’Urban Transition Center dell’amministrazione Melucci.

Martedì 30 marzo, alle 17, sulla piattaforma Webex (https://comune-taranto.webex.com/comune-taranto-it/j.php?MTID=md4554040cd2cb0245bd08ec4707c095c), i professionisti dell’UTC, coadiuvati dall’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi, dal presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli e dal dirigente tecnico dell’azienda partecipata Cosimo Natuzzi, presenteranno la campagna “A raccolta!”.

Sarà affrontato uno dei temi più sentiti dai cittadini, da un anno a questa parte impegnati con l’amministrazione nella realizzazione di un obiettivo centrale per Taranto: trasformare radicalmente il rapporto con i rifiuti, attraverso l’estensione a tutta la città del servizio di raccolta differenziata.

L’incontro avrà un taglio formativo, per sensibilizzare gli utenti e migliorare il servizio. Un esercizio di educazione civica per stimolare la cittadinanza ambientale e rinsaldare il legame tra istituzioni e tarantini, tra gli obiettivi prioritari del piano di transizione “Ecosistema Taranto” e dell’UTC, che affianca l’amministrazione Melucci in questo percorso.

