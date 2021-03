Perrini: “Aumentare i ritmi delle vaccinazioni anticovid”

Nota del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“I numeri delle vaccinazioni, al contrario di quanto raccontano il presidente Emiliano e l’assessore Lopalco, sono irrisori. È giunto il momento di incalzare i ritmi, procedere con le vaccinazioni h24 e 7 giorni su 7 con turni degli operatori sanitari e dei medici, vaccinare più gente possibile. Mettendo da parte i colori politici, tutti oggi dobbiamo premere affinché questo avvenga. Maggioranza e opposizione, in comune sentire, devono essere i principali promotori del raggiungimento dell’immunità di gregge in Puglia. Inutile oggi parlare di certificato vaccinale se si procede a rilento. Auspico quindi in un’accelerazione immediata per poter uscire dall’emergenza sanitaria il prima possibile; per tutto il resto, a partire dalle inaugurazioni e dai momenti di visibilità, c’è tempo. Non verrà tolto a nessuno il privilegio del taglio dei nastri”.

