Chiovara: “Attivare uno sportello informativo per il Superbonus 110%”

“Sono in tanti i cittadini che intendono fare interventi di riqualificazione energetica della propria casa usufruendo del cosiddetto ‘Superbonus 110%’, ossia l’incentivo introdotto nel Decreto Rilancio che consente di ristrutturare il proprio immobile avvalendosi delle agevolazioni fiscali. Purtroppo, tante famiglie non riescono bene a comprendere quali siano i requisiti per accedere al sostegno e spesso preferiscono lasciar perdere questa opportunità”. Questo è quanto ha dichiarato l’ex consigliere comunale di centrodestra, Davide Chiovara.

“Per evitare ciò – continua Chiovara – considerato che il superbonus rappresenta ossigeno per tutta la filiera, imprese edili e anche artigiane, propongo al sindaco Ciro D’Alò e all’intera Amministrazione Comunale di promuovere una campagna di sensibilizzazione e dare vita ad uno sportello informativo per i cittadini con all’interno professionisti con competenze specifiche. Potrebbe essere uno strumento utile per favorire i cittadini interessati e, allo stesso tempo, un’azione per incoraggiare gli operatori economici locali che a causa dell’emergenza sanitaria vivono un momento di grande difficoltà”.

“Uno sportello di consulenza dedicato anche ad altre misure e agevolazioni, con un supporto preventivo sulla fattibilità degli interventi, andrebbe ad alleggerire il lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale che, sicuramente, si trova in questo momento a dover gestire un numero più alto di richieste rispetto al passato, favorendo anche l’attività dei nostri professionisti. Una maggiore conoscenza di questi incentivi contribuirà anche al miglioramento del decoro urbano della città” ha concluso Chiovara.

Correlati

Commenta l'articolo: