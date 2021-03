Assemblee dei Circoli Pd. Oddati: “Da Taranto la spinta verso la transizione ecologica”

“Da Taranto parte la spinta per tutto il Partito democratico, come è avvenuto nell’ultimo anno dalla visita di Zingaretti al rione Tamburi: deve essere centrale nella politica del Pd il tema della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. Principi che dovranno essere il paradigma di un nuovo modello di sviluppo, nel quale crescita e qualità dovranno stare insieme”. Nicola Oddati, della Direzione dem e commissario provinciale del Pd di Taranto ieri pomeriggio ha partecipato all’assemblea del circolo Borgo di Taranto, alla quale ha preso parte anche il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Oddati ha inoltre sottolineato l’importanza del coinvolgimento di iscritti e militanti perché venga raccolto il contributo di ciascuno nelle scelte che il partito dovrà operare, attraverso una fase di ascolto e scambio. “La consistente partecipazione – prosegue Nicola Oddati – testimonia la vivacità che caratterizza, in questo momento storico, il partito. In questo, emblematico è lo strumento dell’agorà democratica come luogo di condivisione nel quale si intende dare spazio alle idee e alle persone, piuttosto che ai ruoli. L’obiettivo è quello di fornire, attraverso l’attività svolta dal Partito Democratico, un determinante supporto al processo di cambiamento in atto verso uno sviluppo economico alternativo, certamente più attento alla persona e all’ambiente”.

