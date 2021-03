Appalto ArcelorMittal, USB: assemblea con i lavoratori ex Ags

“Si è tenuta in mattinata, presso la Portineria Area Imprese dello stabilimento siderurgico, l’assemblea dell’Unione Sindacale di Base con i lavoratori, assemblea indetta dopo il primo incontro tenuto venerdì scorso con la Semat Service, una delle due aziende che gestiranno l’appalto ArcelorMittal, finora affidato alla Ags. La Semat Service subentrerà con riferimento alla Acciaieria, la Gea Power, altra partecipata del Gruppo Sea, invece per l’Agglomerato. Oggetto dell’incontro di venerdì soprattutto il riconoscimento dei livelli contrattuali raggiunti che ovviamente l’organizzazione sindacale Usb chiede di mantenere e preservare da eventuali stravolgimenti che potrebbero caratterizzare, come accaduto in altre circostanze in passato, il cambio di appalto.

L’odierna assemblea, condivisa con la Fisascat Cisl, è stata l’occasione per comunicare ai lavoratori l’esito del primo incontro con l’azienda, nella speranza che il passaggio, che si verificherà entro il 31 marzo, si realizzi in maniera fluida e soprattutto nel rispetto dei diritti acquisiti negli anni dai dipendenti. Va detto che si tratta di lavoratori che provengono da diversi cambi di appalto e che quindi hanno già vissuti gli effetti negativi di questa esperienza”, concludono Egidio Murciano e Federico Cefariello Responsabili Appalti ArcelorMittal Usb.

