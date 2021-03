Anziano non rientra a casa, rintracciato dalla Polizia

Ore di preoccupazione per una famiglia residente al quartiere Tamburi (TA), che a tarda sera non aveva visto il padre, un anziano di 72 anni, far ritorno a casa. La figlia del 72enne intorno alle 23.00, allarmata e preoccupata dal mancato ritorno del genitore, ha chiesto aiuto al 113 della Sala Operativa. Come raccontato, suo padre dopo pranzo, come di consueto, con i mezzi pubblici dal suo quartiere si recava a Lido Azzurro, per passarvi tutto il pomeriggio e far rientro poi a casa a tarda sera.

Il 72enne, che amava particolarmente la pineta di quella località, nonostante le pressanti raccomandazioni dei parenti, si rifiutava categoricamente di portare con sé il telefono cellulare utile per qualsiasi evenienza. I poliziotti, pertanto, dopo aver assunto tutte le informazioni utili al suo rintraccio hanno attivato tutti i protocolli previsti nei casi di persone scomparse ed hanno allertato i colleghi della Volante che si sono così portati in pochi minuti nella zona indicata.

Le ricerche, iniziate pur con tutte le difficoltà del caso dovute alla scarsa illuminazione, hanno ben presto avuto i risultati sperati. Gli agenti intorno alla mezzanotte, utilizzando i fari della Volante, sono riusciti a intravedere in una piazza, una sagoma seduta su una panchina accanto ad una madonnina illuminata. Sicuri di aver finalmente ritrovato l’anziano signore, i poliziotti sono immediatamente scesi dall’auto per portargli soccorso.

Il 72enne, infreddolito ma in buone condizioni di salute, ha raccontato di aver perso l’ultimo autobus per il ritorno e, non avendo il telefono cellulare per avvertire i parenti, ha deciso di aspettare seduto sulla panchina l’arrivo del primo mezzo del mattino. La notizia del ritraccio, tramite i colleghi della Sala Operativa, è stata comunicata ai familiari che hanno così potuto tirare finalmente un sospiro di sollievo.

Martina Franca, sopresi a rubare in una villetta: arrestati dalla Polizia

Gli agenti della Volante del Commissariato di Martina Franca (TA) sono stata allertati nel pomeriggio di sabato scorso da alcuni abitanti di una zona di campagna che avevano appena fermato un giovane, presumibilmente sorpreso a rubare in una villa al momento disabitata.

A dare l’allarme il comandate dei Vigili Urbani di Martina Franca che dalla sua abitazione aveva notato in una villetta vicina, alcuni indumenti sparsi per terra e dei mobili accatastati nel giardino. Dopo alcuni minuti, visti due giovani scendere da un furgone ed entrare in quella villetta ha immediatamente intuito di trovarsi davanti ad un furto ed ha così allertato la Polizia di Stato. Prima dell’arrivo dei poliziotti, gli abitanti di quella zona sono riusciti a fermare uno dei due ladri, che prima ha cercato di nascondersi nelle campagne circostanti, per poi cercare di allontanarsi della zona, simulando lo jogging. Sul posto gli agenti hanno così fermato il ladro, un 24enne incensurato del posto e poi hanno accertato che la villetta era stata messa a soqquadro e le porte d’ingresso scassinate.

Nel furgone parcheggiato nelle vicinanze con il quale i ladri erano giunti sul posto, sono stati recuperati dei mobili, un divano ed una pompa d’irrigazione. Durane la perquisizione del mezzo è stato anche ritrovato un portafogli con i documenti di un altra persona, probabilmente il complice del 24enne già fermato, che è stato contattato per telefono ed è stato invitato a presentarsi spontaneamente. Quest’ultimo, un tarantino di 37 anni residente a Martina Franca, dopo pochi minuti, si è costitutito presso gli Uffici del Commissariato dove non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità in merito al tentato furto. Dopo le formalità di rito i due, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, sono stati arrestati in flagranza per furto in concorso tra loro. Il loro furgone e gli attrezzi da scasso trovati al suo interno sono stati sequestrati.

