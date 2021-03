La Polizia Locale nei vicoli dell’Isola, Cataldino: «La nostra presenza è apprezzata dai residenti»

L’idea del sindaco Rinaldo Melucci di rinforzare la presenza della Polizia Locale in Città Vecchia sta riscuotendo numerosi consensi. L’assessore al ramo Gianni Cataldino, infatti, in uno dei periodici sopralluoghi tra i vicoli dell’Isola ha raccolto gli apprezzamenti dei residenti, evidentemente rassicurati dagli agenti.

«La Polizia Locale è ormai parte integrante dello storico quartiere – le parole dell’assessore –, una presenza costante e quotidiana che non è mirata solo ai controlli, ma anche a scoprirne le criticità. Stiamo coinvolgendo tutte le articolazioni dell’ente intorno all’idea di recupero della Città Vecchia pensata dall’amministrazione Melucci, che passa dai grandi progetti di rigenerazione e dai piccoli interventi quotidiani. Non possiamo che ringraziare i cittadini per l’accoglienza che ci hanno riservato».

Correlati

Commenta l'articolo: