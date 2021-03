Antenna Pon al servizio dei cittadini

“Sarà attivato a breve il numero verde per il teleconsulto con la Fondazione italiana del Rene. Questo nuovo servizio è finanziato da una raccolta fondi nazionale, voluta fortemente dalla Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Italia le cui risorse sono state affidate per finalità sociali alla Rete Antenna Pon Puglia, composta da 24 comuni, tra cui Grottaglie alla vicepresidenza.

Questa prima attività in sperimentazione aprirà ad altre iniziative che saranno concordate con la Cabina di Regia Benessere Italia. Infatti i 120 mila € affidati alla RETE Antenna PON in R&I saranno utilizzati per attività legate alla emergenza COVID, attività di educazione sulla transizione ecologica, per l’acquisto di materiale scientifico e tecnologico nei laboratori delle scuole. Le risorse saranno comunque utilizzate per attività coordinate fra i diversi comuni della RETE per una azione coerente e condivisa.

Come vicepresidente ho proposto durante l’assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi, di destinare parte delle risorse alla creazione di uno staff che possa cogliere i fabbisogni dei territori ed al tempo stesso attenzionare i fondi regionali, nazionali ed europei che possano soddisfare le richieste dei territori.

La RETE Antenna PON della Puglia è un partner del progetto promosso dalla Fondazione CINI insieme a UNIBA e altri partner pubblici e privati nell’ambito del bando europeo ‘Hub dell’innovazione digitale’ di cui ha superato la prima fase di selezione insieme ad altri 45 progetti in Italia.

Una volta superata la seconda fase di valutazione metterà in campo una sperimentazione triennale che per sviluppare servizi per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per gli enti locali, al fine di favorire l’innovazione tecnologica e gestionale della PA.

Dopo il Festival della Sostenibilità promosso con l’ASVIS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) e il Comune di Gioia del Colle, ente capofila della RETE Antenna PON in R&I nel 2020, i comuni si appresta a siglare un protocollo d’intesa che prevede la collaborazione sul monitoraggio dei 17 Obiettivi della Agenda 2030 promossa dall’ONU e la programmazione del Festival della Sostenibilità su tutta la RETE dei Comuni aderenti.

Credo fortemente sin dalla sua costituzione. Fiducioso nell’impegno che continuerà a produrre risultati positivi nel tempo”, conclude la nota di Mario Bonfrate, Assessore ai Fondi Comunitari del Comune di Grottaglie.

Correlati

Commenta l'articolo: