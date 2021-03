Al Teatro Fusco la presentazione del nuovo libro di Daria Bignardi

L’arte come strumento di connessione con noi stessi, una vera e propria cura dell’anima. Da quest’idea si sviluppa il nuovo libro di Daria Bignardi “Oggi faccio azzurro”, edito da Mondadori, che sarà presentato, in collaborazione con il Mondadori Bookstore di via De Cesare, lunedì 29 marzo alle 19:30 dal Teatro Fusco di Taranto in occasione del nuovo appuntamento con la rassegna “Sipario si legge”.

«La presentazione del libro di Daria Bignardi rientra nella nostra volontà di portare a Taranto una letteratura moderna e sempre in grado di parlare al cuore delle persone» commenta l’assessore alla cultura Fabiano Marti.

“Oggi faccio azzurro” è il nuovo libro di Daria Bignardi, un libro che prende il proprio titolo dal modo di dire tedesco risalente al Medioevo, quando gli artigiani, un giorno alla settimana, vedevano l’azzurro del cielo perché non andavano a lavorare. Un titolo che fa comprendere il desiderio di autocelebrazione da parte della protagonista, Galla, donna con pochi piccoli piaceri in una vita costellata da difficoltà, ma con un forte desiderio di prendersi cura di se stessa e di amarsi. Desiderio inizialmente inconscio, ma che prende vita nell’osservazione dei quadri di Gabriele Münter, pittrice e compagna di Vasilij Kandinskij. Una storia irresistibile – a tratti comica e a tratti struggente – che mescola leggerezza e profondità, grazia e tenerezza, esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro rapporto con noi stessi.

Settimo libro di Daria Bignardi, personalità artistica a tutto tondo, che vanta la conduzione di programmi televisivi di grande successo, come le prime edizioni de Le invasioni barbariche su La7, portando al grande successo un format che in Italia faticava a trovare posto sulle reti nazionali. Suoi punti di forza sono sempre stati l’infinita cultura e la capacità di comprensione dell’animo umano, talento che traspare anche dalla scrittura dei suoi romanzi, tutte opere estremamente intime in grado di parlare universalmente ai lettori. Un ruolo, quello della scrittrice, che Daria Bignardi sente particolarmente suo: <<Scrivere è un’esperienza profonda e intima. Ed è quello che sentivo di essere da bambina>>.

L’evento è prodotto in collaborazione con il Mondadori Bookstore di via De cesare, Taranto, e vedrà l’autrice collegarsi in diretta per una conversazione con Maddalena Orlando, giornalista de Il Corriere di Taranto, che sarà sul palco del Teatro Fusco in compagnia dell’assessore Fabiano Marti e di Carmine Fucci del Mondadori Bookstore. Il tutto sarà fruibile sui canali social del Teatro Fusco, del Mondadori Bookstore e delle librerie che hanno aderito al progetto “Sipario si legge”

OGGI FACCIO AZZURRO, edito da Mondadori, narra la storia di Galla, una donna infelice e insoddisfatta, che attraverso il rapporto immaginario con la pittrice Gabriele Münter riacquisterà coscienza di sé e riprenderà il controllo della sua vita.

DARIA BIGNARDI è scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, con all’attivo programmi come il Grande Fratello e Le invasioni barbariche. Ha pubblicato per Mondadori tutti i suoi romanzi, l’ultimo dei quali è “Oggi Faccio azzurro”.

