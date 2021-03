Spacciatore arrestato dai “Falchi” della Squadra Mobile

Fulminea operazione antidroga dei “Falchi” della Squadra Mobile, che hanno arrestato un pregiudicato tarantino di 24 anni, trovato in casa con un sacchetto di marijuana e circa 12.000 euro in contanti. I poliziotti da qualche giorno avevano maturato sospetti nei confronti di un 24enne pregiudicato che aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio nel suo appartamento, in pieno centro cittadino , alle spalle del locale Ospedale.

Nonostante le difficoltà legate ad operare nel contesto, i poliziotti sono riusciti a raggiungere l’abitazione ed appostarsi sulla rampa di scale in attesa di un eventuale cliente. Visita che non si è fatta attendere. Infatti, dopo qualche minuto, un giovane ha bussato a quella porta che solo dopo qualche insistito tentativo si è aperta. Quando il cliente è uscito dall’appartamento, i “Falchi” hanno fatto immediatamente irruzione.

Sul tavolo della cucina è stato recuperato un sacchetto di plastica contenente marijuana per circa 90 grammi nell’armadio un sacchetto di tela con all’interno 10.350 euro in banconote di vario taglio. Nel frigorifero infine i poliziotti hanno rinvenuto un altro involucro contenente altri 1.600 euro circa. Dopo il ritrovamento della droga e del denaro contante, lo spacciatore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane acquirente, trovato con circa 4 grammi di marijuana appena acquistata, è stato segnalato alle Autorità competenti come assuntore di sostanza stupefacente. Infine, durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno notato che il contatore elettrico era stato manomesso come poi confermato anche dai tecnici dell’Ente erogatore successivamente intervenuti.

Il 24enne, pertanto, è stato anche denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica.

