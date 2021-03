Saint Bon, Chianese e Azzaro su ricorso in Cassazione

“Il Ministero della Difesa ha presentato il ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello sulla vendita del Saint Bon. Fugato il rischio dato dall’imminente scadenza del termine per fare ricorso: per noi un passo in avanti importantissimo nella vicenda aperta da circa 20 anni”. Giovanni Chianese, commissario provinciale, e Gianni Azzaro, coordinatore cittadino del Pd di Taranto tirano un sospiro di sollievo per l’ottima notizia.

“Per errore – spiegano Chianese e Azzaro – alcune particelle di pertinenza della spiaggia del Saint Bon, per l’esattezza il bar ed il parcheggio, erano state inserite nella vendita all’asta dell’area circostante, ceduta dal Demanio nell’ambito delle operazioni di dismissione degli immobili militari. La Domus s.r.l. si era aggiudicata anche le zone che di fatto fanno parte della storica spiaggia, il cui trasferimento alla società privata determina il blocco dell’accesso e del passaggio per il raggiungimento della spiaggia stessa”.

“Il ricorso al Tar di Lecce, pur dando ragione nel merito – prosegue la nota a firma dei due rappresentanti del Pd jonico – non è stato accolto perché avrebbe dovuto essere presentato dal Ministero della Difesa e non dalla Marina Militare”.

“Veniamo agli ultimi fatti e all’epilogo positivo, perché è delle ultime ore la notizia della presentazione del ricorso da parte del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Anche in questo caso determinante è stato il gioco di squadra: l’attenzione mostrata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, la pronta risposta del Pd di terra jonica ed in particolare l’efficace sollecitazione da parte del Consigliere comunale e provinciale Emanuele Di Todaro, cui si aggiunge l’intervento del senatore Dario Stefàno ed infine il risultato che si carica di grande significato, se si pensa all’importanza che quel particolare punto della litoranea ha per i tarantini”.

