Riaprono le attività di toelettatura Casartigiani: «la nostra richiesta è stata accolta»

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato oggi un’ordinanza regionale con la quale si chiarisce, finalmente, un vuoto normativo che garantisce ora la riapertura delle attività di toelettatura.

Con il ritorno della Puglia in zona rossa e l’entrata in vigore di nuove misure straordinarie per contrastare la seconda ondata di Covid-19, le attività di lavaggio e tosatura di cani e gatti sono state sospese perchè ritenute non essenziali.

Casartigiani ha dunque proposto l’immediata riapertura delle attività che svolgono un ruolo determinante per la salute degli animali domestici.

La Regione Puglia, preso atto che al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l’inclusione dei cosiddetti servizi di cura degli animali da compagnia (identificati dal codice ATECO 96.09.04) tra i servizi non sospesi, né tantomeno risulta inserita tra quelli sospesi è intervenuta con specifiche disposizioni.

«Siamo felici che la nostra richiesta sia stata accolta. – riferisce il coordinatore regionale di Casartigiani Stefano Castronuovo – Ringraziamo il Governatore per l’attenzione mostrata nei confronti degli nostri imprenditori che si occupano della cura e dell’igiene dei nostri amici a quattro zampe che, come dimostrato non possono essere vettori del virus».

Anche in Puglia, così come è già avvenuto in altre regioni d’Italia, le attività di toelettatura potranno quindi tornare a svolgere regolarmente il loro lavoro.

«I toelettatori speravano in un provvedimento di questo genere. – aggiunge Castronuovo – Riprenderanno a prendersi cura degli animali di compagnia, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, come del resto hanno sempre fatto. Si continuerà a lavorare su appuntamento consentendo l’accesso ad un numero limitato di clienti».

