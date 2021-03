Michelangelo Giusti riconfermato Delegato Provinciale CONI

Michelangelo Giusti è stato riconfermato alla guida del CONI Provinciale di Taranto per il quadriennio 2021-2024.

Grande soddisfazione per la riconferma è stata espressa da Giusti direttamente al Presidente Regionale del CONI, Angelo Giliberto, con l’impegno di continuare il lavoro iniziato nel 2017 insieme a tutte le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva per lo sviluppo dello sport agonistico e promozionale sul territorio ionico.

“Sarà un quadriennio importante – ha commentato Michelangelo Giusti – in vista dei Giochi del Mediterraneo, una occasione da non perdere e da sfruttare al massimo e che vede già tutti gli attori, intorno al Sindaco di Taranto, impegnati e fortemente determinati a raggiungere l’obiettivo che non sarà solo sportivo ma soprattutto una opportunità di crescita per il capoluogo e l’intera provincia”.

