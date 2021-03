La Biblioteca Acclavio partecipa all’iniziativa “Biblioteche contro il razzismo”

Nell’ambito delle iniziative per la XVII Settimana di azione contro il razzismo, promossa dal Centro Documentazione Benny Nato Onlus e sostenuta dall’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, la Biblioteca Acclavio aderisce a “Biblioteche contro il razzismo” con due appuntamenti.

Il primo il 26 marzo alle ore 18.30 con la lettura ai bambini di “La gente normale” di Michael Escoffier e Laure Monloubou, un libro che “esplora” la normalità per celebrare la diversità.

Sabato 27 marzo alle ore 19.30, invece, avremo il piacere di conversare in diretta streaming con Gabriella Nobile, autrice del libro “I miei figli spiegati a un razzista” edito da Feltrinelli.

In Italia e in tutto il mondo stiamo vivendo un momento difficile dal punto di vista sanitario ed economico, ma anche sociale e culturale. Il divario sociale è in aumento così come i conflitti specialmente nei paesi più poveri e instabili. La morte del nostro ambasciatore in Congo è l’ultimo caso di una guerra interetnica, alimentata da notevoli interessi economici internazionali, che da trent’anni oppone diverse etnie dell’Africa centrale. Ma anche nel nostro Paese sono i più vulnerabili, spesso gli immigrati e i loro figli nati in Italia insieme alle donne e alle persone fragili, a subire discriminazioni e vessazioni a motivo della loro “diversità”.

Le biblioteche e i luoghi delle socialità e della cultura, nonostante le restrizioni sanitarie, restano forti presidi di umanità e legalità.

Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulle pagine Biblioteca Acclavio ed Ecosistema Taranto.

