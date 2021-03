Intervento di ripristino di Aqp in viale Magna Grecia, variazioni al traffico veicolare

Fino al prossimo 9 aprile, il traffico nei pressi della rotatoria di corso Italia con viale Magna Grecia subirà alcune variazioni per un cantiere di Acquedotto Pugliese.

I lavori, il cui inizio è previsto per giovedì 25 marzo, interesseranno le condotte idriche che attraversano viale Magna Grecia e consentiranno il ripristino della sede stradale a seguito di questo e di un precedente intervento.

In particolare, il traffico lungo viale Magna Grecia, in direzione viale Virgilio, sarà dirottato su corso Italia all’altezza della rotatoria, che sarà parzialmente interdetta, così come accadrà per il traffico lungo corso Italia proveniente dal quartiere Salinella, dirottato su viale Magna Grecia. Sarà ridotta anche la percorribilità di una porzione di viale Magna Grecia, nel tratto prospiciente i Giardini Virgilio, consentita solo sulla carreggiata di sinistra.

Per agevolare il transito di tutte le tipologie di mezzi di trasporto, inoltre, sarà disposto il divieto di sosta lungo viale Magna Grecia sempre nel tratto prospiciente i Giardini Virgilio e in entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra via Veneto e corso Italia. Sosta vietata anche lungo corso Italia, su entrambe le carreggiate nel tratto tra il civico 308 e viale Magna Grecia.

La scelta di avviare il cantiere in questo periodo, con il traffico veicolare ridotto per via delle restrizioni previste per la cosiddetta “zona rossa”, consentirà di ridurre anche i disagi per i cittadini.

Correlati

Commenta l'articolo: