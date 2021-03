Il piano “Ecosistema Taranto” conquista il professor Becchetti

Parte il percorso di collaborazione tra amministrazione Melucci e associazione NeXt – Nuova Economia per Tutti, fondata dall’economista Leonardo Becchetti.

Il primo passo, compiuto in videoconferenza a causa delle attuali restrizioni, ha consentito di fissare l’agenda dei temi che saranno oggetto, nel breve termine, di una piattaforma convenzionale ispirata al piano di transizione economica, ecologica ed energetica “Ecosistema Taranto”.

«Proprio il nostro manifesto politico ha conquistato l’attenzione del professor Becchetti e di NeXt – Nuova Economia per Tutti – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –. Mutuando il percorso già compiuto con l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Ministro Enrico Giovannini, con questa collaborazione contiamo di perfezionare ulteriormente il lavoro fatto sulla matrice Asvis e, più in generale, sui temi dell’Agenda Onu 2030 e del Benessere Equo e Solidale».

L’associazione NeXt – Nuova Economia per Tutti coinvolge più di 40 soggetti e collabora con la CEI nell’organizzare il percorso delle buone pratiche della 49esima “Settimana sociale dei cattolici italiani” (a Taranto il prossimo ottobre) ed è già impegnata su diversi fronti come il contrasto della povertà e dell’abbandono scolastico, il sostegno all’imprenditoria giovanile, la promozione della rigenerazione urbana e il reddito di cittadinanza.

«A queste priorità – ha concluso il primo cittadino –, abbiamo aggiunto anche la riqualificazione di tutta la platea ex Ilva: sposiamo in pieno l’idea di “comune a esclusione zero” del professor Becchetti e vogliamo applicarla a tutti i livelli della nostra comunità».

