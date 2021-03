Il Comune di Taranto aderisce alla Fondazione Apulia Film Commission

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha deliberato in Giunta l’adesione del Comune di Taranto alla Fondazione Apulia Film Commission, nata con l’obiettivo di attrarre in Puglia il maggior numero di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali, di sviluppare la filiera industriale dell’audiovisivo, nonché professionalità e competenze diffuse su tutto il territorio regionale, incentivare la nascita e lo sviluppo delle imprese che operano nel settore, promuovere in Italia e all’estero i film realizzati in Puglia e quelli realizzati da autori pugliesi, fare attività di audience development, coordinare l’intero settore regionale e promuovere la cultura cinematografica nel territorio regionale pugliese.

«Negli ultimi anni – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – la città di Taranto è diventata uno dei più importanti set cinematografici d’Italia, con importanti produzioni nazionali e internazionali che hanno scelto la nostra città per girare film e serie televisive di altissimo livello.

Da questo nasce la volontà della nostra amministrazione di aderire ad Apulia Film Commission, perché abbiamo bisogno di mettere a disposizione delle produzioni competenze e professionalità sia nei servizi che dal punto di vista tecnico. La nostra volontà è quella di farci supportare da AFC anche nella formazione, nell’intento di costruire nella nostra città professionisti del settore che costituiscano un ulteriore stimolo per le produzioni a scegliere Taranto. Un segnale importante in un momento così delicato per le maestranze, fermate dall’emergenza sanitaria.

Il settore culturale nella nostra città è in crescita, per cui è necessario farsi trovare pronti. E anche grazie alla preziosa collaborazione dei professionisti di Apulia Film Commission, saremo in grado di fornire alle produzioni tutto il supporto tecnico e logistico di cui avranno bisogno.

Ora la palla passa al Consiglio Comunale, che dovrà deliberare l’adesione definitiva alla fondazione Apulia Film Commission».

