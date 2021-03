Dimissioni Marinaro, intervento De Bartolomeo (Ance Taranto)

“Come Presidente di ANCE Taranto mi sento di esprimere sentimenti di gratitudine e riconoscenza ad Antonio Marinaro, imprenditore edile dell’ANCE, che ha inteso lasciare la guida di Confindustria Taranto nei giorni scorsi e contribuire, con il suo gesto, ad aprire un percorso di conciliazione e rilancio della casa comune confindustriale.

Noi di ANCE, nella nostra piena autonomia di associazione costituita nell’ambito di Confindustria, non ci siamo mai fermati ed abbiamo costantemente presidiato tutti i fronti, cercando di assicurare anche attraverso l’opera dei nostri enti bilaterali basi più solide alle nostre imprese edili dei diversi comparti.

Su questa strada proseguiremo insieme a tutti i colleghi, coesi come sempre, perché oggi come non mai insieme alle tante emergenze e criticità che non ci stancheremo mai di fronteggiare, abbiamo proprio sul nostro territorio importanti opportunità da cogliere.

Sarà questo il nostro compito, costruire insieme agli attori soprattutto istituzionali quel contesto territoriale favorevole in cui progetti ed investimenti, pubblici e privati, possano tradursi sempre più in cantieri ed occupazione.”

