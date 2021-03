Corsia preferenziale di viale Liguria, Polizia Locale perfeziona la videosorveglianza

La Polizia Locale è al lavoro per perfezionare la videosorveglianza della corsia preferenziale di viale Liguria. Il sindaco Rinaldo Melucci, oggi sul posto per un sopralluogo, ha rassicurato i cittadini rispetto alla gestione del sistema, annunciando anche le prospettive di riqualificazione di una tra le arterie commerciali più importanti della città.

«In molti si sono preoccupati e lamentati – ha spiegato il primo cittadino –, per le telecamere che non funzionano a dovere. Ho già disposto un’integrazione del sistema, affinché vengano installate telecamere di contesto per avere una visuale più ampia rispetto a eventuali infrazioni. Chi ha ricevuto sanzioni, in ogni caso, può sempre fare ricorso alla Polizia Locale: sappiamo che c’è stato qualche disagio, e ce ne scusiamo. Contestualmente stiamo approntando il nuovo volto di viale Liguria, con una pista ciclabile e arredi urbani più decorosi: il progetto è pronto, ora toccherà a tutti essere più rispettosi ed evitare le doppie file».

