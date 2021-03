Locali commerciali in Città Vecchia, pronto il bando per l’affidamento

L’amministrazione Melucci offre un’altra occasione di valorizzazione della Città Vecchia, con il bando per l’affidamento a privati di numerosi locali commerciali di proprietà del Comune.

L’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano, con la collaborazione dei colleghi Fabrizio Manzulli (Sviluppo Economico) e Gianni Cataldino (Polizia Locale), ha avviato le procedure per la pubblicazione dell’avviso, che corre parallelamente al nuovo bando per le “case a 1 euro”, anch’esso di prossima pubblicazione.

Grazie alle verifiche condotte in questi giorni dalla Polizia Locale, è stato possibile effettuare una ricognizione degli immobili assegnati e non utilizzati, oppure in situazioni giuridicamente rilevanti, procedendo alla loro normalizzazione per renderli disponibili all’affidamento.

«Con il lavoro sinergico svolto con i miei colleghi – ha spiegato Viggiano –, grazie alla disponibilità del comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia e al grande impegno dell’intera direzione, ora possiamo offrire a tanti giovani l’opportunità di investire nell’Isola Madre a prezzi calmierati. Con un canone di locazione di poco inferiore ai 2 euro a metro quadro, infatti, sarà possibile ottenere un immobile dove realizzare attività in linea con l’idea di Città Vecchia che sta costruendo il sindaco Rinaldo Melucci: un luogo bello e decoroso, dove si torna a investire su turismo, servizi per l’università, commercio».

Correlati

Commenta l'articolo: