L’impegno dei Servizi Sociali durante la pandemia, il sindaco Melucci ringrazia tutti gli addetti

Il sindaco Rinaldo Melucci ha incontrato i dipendenti della direzione Servizi Sociali, nelle due sedi di via Lazio e via Veneto, per ringraziarli dell’operato svolto in questo particolare periodo, ma anche durante tutto il lockdown.

Un’attestazione di merito del primo cittadino per l’impegno profuso, in prima linea nel rapporto con il pubblico e rispetto ai tanti problemi da risolvere, che ha trovato soddisfazione e gratitudine da parte dei vertici della direzione e dei responsabili del servizio, nonché di tutti gli impiegati amministrativi, le assistenti sociali e le psicologhe. Rispetto a queste ultime due figure professionali, inoltre, il sindaco ha ribadito che l’esecutivo è al lavoro per potenziarne l’organico.

L’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli non ha potuto nascondere l’emozione per la visita del primo cittadino, consegnandogli una targa ricordo. Per l’occasione, inoltre, e come simbolo di ringraziamento per l’attività comunitaria svolta dai Servizi Sociali, il presidente del Rotaract Club di Taranto Michele De Siati, accompagnato da Francesco De Padova, ha donato a tutti i dipendenti un portachiavi a forma di cuore contenente del gel igienizzante.

Correlati

Commenta l'articolo: