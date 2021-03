Sterilizzare è amare il proprio cane

«Sterilizzare il proprio cane è sicuramente un gesto d’amore verso il nostro amico a quattro zampe e, limitando il randagismo, un gesto di civiltà verso la nostra comunità»: torna ad affrontare questo tema Paolo Castronovi, assessore all’Ambiente del Comune di Taranto.

Secondo un’indagine della LAV, una delle organizzazioni più attive nella difesa e nella tutela dei diritti degli animali, sterilizzare il proprio amico a quattro zampe può evitare 70mila nuovi randagi: questo è il numero di “discendenti” che un cane può generare in soli sei anni!

«Anche per questo recentemente l’amministrazione Melucci – ha annunciato l’assessore Castronovi – ha riaperto i termini per presentare domanda per la sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Taranto. È un’autentica campagna di civiltà riservata, dando priorità alle femmine, a 117 cani regolarmente microchippati e iscritti all’Anagrafe Canina; le domande, formulate in base al bando, vanno presentate entro le 10 del prossimo 8 aprile».

«Così l’amministrazione Melucci intende anche contribuire a combattere perplessità e pregiudizi sulla sterilizzazione, ancora radicati nella società – ha poi detto l’assessore –, nonostante ormai l’esperienza abbia dimostrato come i cani sterilizzati non solo godano di ottima salute psico-fisica, ma abbiano anche una soddisfacente aspettativa di vita; peraltro così si limita anche la diffusione di malattie trasmesse attraverso l’accoppiamento».

«La sterilizzazione – ha concluso Castronovi – è il principale strumento che abbiamo per combattere abbandono e randagismo: troppo spesso, infatti, cucciolate “indesiderate” alimentano, seppur in maniera indiretta, i branchi di cani che vagano per la città, o ne ostacolano la possibilità di trovare una nuova dimora. Per questo invito i cittadini ad approfittare di questa opportunità per sterilizzare gratuitamente i loro amici a quattro zampe, interventi che saranno realizzati in massima sicurezza da veterinari selezionati dal Comune di Taranto».

