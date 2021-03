L’appello dell’assessore Castronovi: «Adottiamo i gattini della colonia “Cerruti”»

La colonia felina “Cerruti” ha un’emergenza cui bisogna rispondere in massa. «Nella colonia – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi – ci sono alcune gatte incinte che a giorni daranno alla luce degli splendidi gattini. L’appello è rivolto ad associazioni o volontari che possano aiutare la colonia a sistemare questi micetti: la colonia non ha spazio sufficiente per gestire altri gattini oltre i 22 già presenti».

Per qualsiasi informazione o contatto è possibile chiamare l’assessore Castronovi al 389 4357079 o il signor Luciano Leo, che si prende cura amorevolmente della colonia, al 348 8223357.

