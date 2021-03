Kyma Ambiente, dieci nuove assunzioni a tempo determinato

Continua lo scorrimento della shortlist derivante dall’avviso pubblico dell’11 marzo 2020, per l’assunzione a tempo determinato (per un periodo massimo di 5 mesi) di nuovi operatori ecologici.

Alla terza chiamata da inizio 2021 in dieci hanno firmato il contratto di assunzione a tempo determinato con Kyma Ambiente, che vanno ad aggiungersi ai dieci operatori ecologici già inseriti in organico a febbraio e ai dodici di metà marzo, sempre attraverso la stessa procedura.

Kyma Ambiente, preso atto della sospensione (ancora in corso) delle procedure di selezione del personale a tempo indeterminato, e considerata la contestuale necessità di fare fronte ai pensionamenti in atto, nonché all’aumento dei contagi Covid tra i propri dipendenti (oltre un centinaio), aveva disposto l’utilizzo d’urgenza di nuovo personale a tempo determinato.

Dopo l’opportuna formazione gli operatori diventeranno immediatamente operativi e risponderanno all’emergenza in corso.

Al momento della firma erano presenti il presidente Giampiero Mancarelli, l’assessore alle Partecipate Paolo Castronovi e il consulente del lavoro Francesco D’Ignazio.

«Con queste nuove assunzioni – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – stiamo rispondendo all’emergenza del personale ridotto ai minimi termini a causa delle positività al Covid e agli isolamenti fiduciari».

«Voglio sottolineare ancora una volta – ha detto l’assessore Castronovi – la totale trasparenza della procedura che ha permesso l’assunzione a tempo determinato di questi operatori. L’amministrazione Melucci è felice di questa opportunità di lavoro in un momento di emergenza».

Per quanto concerne il riavvio delle procedure di selezione di diverse figure professionali da assumere a tempo indeterminato (avviso pubblico di ottobre 2020), occorrerà attendere le nuove disposizioni governative in materia di prove preselettive. Pertanto Kyma Ambiente rassicura tutti i partecipanti che non appena sarà possibile riprenderanno le procedure di selezione delle figure professionali da assumere a tempo indeterminato.

Correlati

Commenta l'articolo: