Amministrazione Melucci e Confcommercio a confronto: sostegno al settore

Confronto ampio tra amministrazione Melucci e Confocommercio Taranto, in un momento davvero cruciale per la categoria dei commercianti.

Il sindaco Rinaldo Melucci, insieme con gli assessori a Sviluppo Economico e Polizia Locale Fabrizio Manzulli e Gianni Cataldino e con il capo di Gabinetto Mattia Giorno, ha incontrato in videoconferenza i vertici dell’associazione, rappresentata tra gli altri dal presidente Leonardo Giangrande e dal suo vice Giuseppe Spadafino.

«È stata un’ottima occasione per ascoltare le esigenze del settore – ha spiegato il sindaco Melucci –, in questo particolare frangente che sta mettendo a dura prova anche le realtà più solide. Il sostegno al settore è una priorità, ma abbiamo comunque discusso di prospettive e della necessità, tra le altre, di organizzare incontri dedicati ai quartieri più commercialmente vivaci, proprio per essere pronti alla ripresa che confidiamo arriverà presto».

Tra queste prospettive spiccano quelle della trasformazione digitale del settore e dello shopping esperienziale, sulle quali l’assessore Manzulli è già al lavoro da tempo con tutte le associazioni di settore, incrociando questi progetti a quello di una mobilità innovativa e sostenibile. Tema sul quale è intervenuto anche l’assessore Cataldino, presentando le ipotesi progettuali della riqualificazione di viale Liguria e via Lombardia, con la realizzazione di una pista ciclabile e spazi più razionali per la viabilità e lo shopping.

Molto sentiti i temi degli sgravi fiscali e delle misure di sostegno, sui quali l’amministrazione Melucci compirà un approfondimento anche in ragione delle innovazioni normative introdotte recentemente dal Governo.

