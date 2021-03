Uila Puglia, “Proponiamo nostre sedi a sito per somministrazione vaccino”

La Uila Puglia aderisce con entusiasmo all’iniziativa della Uila Nazionale, offrendo la propria disponibilità affinché le 200 Leghe Comunali presenti sull’intero territorio regionale possano essere dei siti per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

“L’iniziativa – spiega il Segretario Generale Uila Puglia, Pietro Buongiorno – è stata avanzata dalla segreteria nazionale d’intesa con i segretari regionali dell’organizzazione, nel corso di una video-conferenza convocata d’urgenza ieri mattina. Proposta che ha una sua ratio, vista la presenza capillare delle sedi dell’organizzazione nel territorio nazionale e regionale. L’iniziativa della Uila –conclude Buongiorno- è un segnale chiaro di disponibilità a creare sinergie e a lavorare di squadra per sconfiggere questo maledetto Covid-19.

Come organizzazione, fin dall’inizio, abbiamo profuso tutti gli sforzi possibili a sensibilizzare i nostri iscritti e i cittadini tutti verso la bontà della scelta di vaccinarsi senza se e senza ma, affidandosi alla scienza ed alle decisioni delle autorità sanitarie. Crediamo che, in questo momento storico, ognuno debba fare la propria parte, dando il proprio contributo anche in base alla missione che porta avanti ed ai valori che ispirano la sua azione. La Uila, anche in questa occasione, sarà al fianco dei lavoratori, mettendo a disposizione tutte le risorse senza preclusione alcuna”.

