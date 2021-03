Raccolta differenziata e tributi per pubblici esercizi, CasaImpresa incontra il Comune

Incontro in modalità telematica per CasaImpresa con gli assessori comunali Fabrizio Manzulli e Paolo Castronovi, rispettivamente allo Sviluppo Economico, e all’Ambiente e alle Partecipate.

Ampio spazio è stato riservato nel confronto al servizio di raccolta differenziata per le attività commerciali, ed in particolare per i pubblici esercizi, che ora incontrano non poche difficoltà nel conferimento dei rifiuti per le aperture troppo strette dei contenitori. I rappresentanti di CasaImpresa hanno anche rappresentato l’esigenza di sensibilizzare ed educare la cittadinanza al rispetto delle regole necessarie a mantenere condizioni igieniche decorose nei luoghi pubblici.

L’assessore Castronovi ha intanto preannunciato la partenza a breve di un particolare servizio di raccolta, con cassonetti autopulenti e con una particolare attenzione alle esigenze di raccolta ad hoc, specie per bar e ristoranti. Quella di Taranto sarà la prima esperienza di questo tipo in Europa.

Nell’incontro con l’amministrazione comunale è stato possibile apprendere che, sempre per migliorare le condizioni di vita in città e in virtù delle temperature più alte avute nello scorso mese di febbraio, sono state anticipate le operazioni di deblattizzazione e derattizzazione, che solitamente vengono eseguite da marzo ad ottobre.

Capitolo tributi locali: al momento si registra il mancato ricevimento delle risorse previste dal Governo, indispensabili per abbattere le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti ed in genere la tassazione locale. Intanto la proroga al mese di marzo della scadenza delle tasse locali appare alla presidente di Casa Impresa Francesca Intermite insufficiente, dal momento che, pur potendo i pubblici esercizi ripartire con le relative attività, difficilmente sarà possibile pagare i tributi, venendo da un periodo di chiusura e quindi di mancati incassi.

Buone notizie inoltre comunicate dall’assessore Manzulli circa la pubblicazione di due bandi: il primo con riferimento all’assegnazione di locali nell’isola a prezzi calmierati per agevolare la riqualificazione urbana del centro storico, attraverso la linfa vitale rappresentata proprio dalle attività commerciali; il secondo, previsto intorno al 20 aprile, mira invece a valorizzare i prodotti enogastronomici tipici.

L’incontro si è chiuso con l’ impegno di proseguire nella collaborazione costante tra l’Ente civico e l’associazione, e con l’obiettivo di irrobustire il tessuto economico cittadino e generare così effetti positivi sia sulle attività rappresentate che sulla vita cittadina complessivamente intesa.

Per l’associazione CasaImpresa hanno partecipato la presidente Francesca Intermite, Espedito Alfarano e Mariagrazia Velardocchia.

