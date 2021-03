Pd su ArcelorMittal

Il Pd plaude al rifinanziamento dell’ integrazione salariale degli ex Ilva in As, ma stigmatizza il ricatto occupazionale messo in atto da ArcelorMittal

La previsione nel “Decreto Sostegni” del rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per l’anno in corso (400 milioni) rappresenta senza dubbio un importante risultato, incassato soprattutto grazie alla determinazione delle organizzazioni sindacali che non hanno mai abbassato la guardia sulla questione. Sarà così possibile confermare per il 2021 negli stessi numeri l’integrazione salariale dei lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria. Senza dubbio una boccata d’ossigeno per i circa 1.800 che sono in cassa integrazione. Le risorse saranno utilizzate anche ai fini della formazione professionale per le bonifiche, nel limite di 19 milioni.

Come Partito Democratico, abbiamo sin da subito sostenuto le legittime richieste dei lavoratori, condividendo gli interventi e le azioni dei sindacati.

Quello dei lavoratori ex Ilva in As è però solo un capitolo di una vicenda che attende di essere affrontata e risolta nella sua interezza. Siamo infatti particolarmente preoccupati per l’annuncio delle ultime ore di Arcelor Mittal che blocca la ripartenza di diversi reparti e mette in cassa integrazione altri lavoratori, innescando ancora una volta l’inaccettabile meccanismo del ricatto occupazionale come diretta conseguenza del mancato sblocco dei 400 milioni di euro che consentirebbero a Invitalia di entrare concretamente nella gestione dello stabilimento siderurgico.

Va al più presto superata anche la questione dei ritardi nel pagamento delle fatture alle aziende dell’appalto.

E ancora tutta la partita relativa alla riconversione economica della città di Taranto, che deve necessariamente passare attraverso una produzione finalmente ecocompatibile ed uno sviluppo economico alternativo alla grande industria.

Siamo lieti ora di dare una buona notizia, e pur nella consapevolezza dei nodi da sciogliere, con spirito costruttivo e, forti della presenza dell’onorevole Ubaldo Pagano in qualità di capogruppo Pd in Commissione Bilancio alla Camera, guardiamo al futuro per tutta la terra jonica, auspicando la risoluzione della vertenza tutta, scrive Giovanni Chianese Commissario provinciale Pd Taranto.

