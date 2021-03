Palagiano: più di 7 kg di droga nella cuccia del cane, arrestato un 28enne

Nel corso di un mirato servizio, i Carabinieri della Stazione di Palagiano (TA) hanno arrestato per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio” e per “detenzione di armi clandestine”, un 28enne del luogo con precedenti di polizia. Gli operanti hanno eseguito d’iniziativa una perquisizione domiciliare presso l’officina meccanica del prevenuto rinvenendo due repliche di pistole, di cui una in fase di modifica suscettibile di divenire idonea allo sparo, nonché proiettili calibro 7.65.

Gli operanti hanno esteso le attività di ricerca presso un casolare di proprietà dell’uomo, dove sono stato rinvenuti, occultati all’interno della cuccia di un cane, nr. 5 cinque buste sottovuoto per abiti, contenenti marijuana, del peso complessivo di Kg. 7 (sette), nonché un panetto di hashish del peso di grammi 100 (cento).

Al termine delle formalità di rito l’uomo, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto mentre una campionatura del quantitativo di droga (sottoposto a sequestro) è stata depositata, per gli esami del caso, presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: