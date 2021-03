Cataldino: “La Scesa Vasto diverrà a doppio senso di marcia”

Come già annunciato dall’amministrazione Melucci in fase di progettazione, a partire dall’incrocio di via di Mezzo e in direzione Ponte Girevole, la Scesa Vasto diverrà a doppio senso di marcia per alleggerire il traffico sulla ringhiera della Città Vecchia.

Dopo i lavori di sistemazione, per garantire un efficace scorrimento del traffico veicolare, è stata emessa un’ordinanza per istituire questa variazione a partire dalla conclusione del periodo di zona rossa per le norme Covid 19.

“L’amministrazione Melucci – fa sapere l’assessore Gianni Cataldino – sta ponendo grande attenzione alla Città Vecchia, cuore della nostra Taranto, garantendo una presenza costante della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze dell’ordine.

Vogliamo poi, passando attraverso una serie di azioni sperimentali e in un costante confronto con i cittadini, pedonalizzare aree sempre più ampie dell’isola per rendere ancora più fruibili i grandi tesori storici e urbanistici presenti.

Ripristinare condizioni di sicurezza e legalità e garantire una minore pressione di traffico sulla Ringhiera della Città Vecchia accompagnano i tanti interventi di riqualificazione che il Sindaco Rinaldo Melucci ha programmato affinché si innalzi la qualità dell’abitare dei residenti e l’accoglienza dei futuri flussi turistici. Questo intervento sarà accompagnato da una rivisitazione degli stalli di parcheggio in modo da garantire ai residenti la maggiore disponibilità possibile”.

Correlati

Commenta l'articolo: