Zona rossa, riunione operativa presso il COC

Riunioni organizzative questa mattina, in vista del fine settimana in zona rossa, del Sindaco Rinaldo Melucci presso il COC allestito alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale di Taranto.

Per l’occasione, il personale del Corpo di Polizia Locale ha ricevuto anche la visita del Consigliere del Governatore della Regione Puglia Mino Borraccino. A lui il primo cittadino ionico ha mostrato i sistemi telematici di sorveglianza del territorio, di coordinamento della Protezione Civile e di rilevamento meteorologico, a suo tempo implementati sulla scorta delle mappature eseguite per la redazione del piano strategico regionale Taranto Futuro Prossimo, per il quale lo stesso Consigliere ha ricevuto delega al monitoraggio.

“C’è una grande organizzazione, insieme a volontari, personale sanitario e delle Forze dell’Ordine, che sta lavorando con grande impegno ed abnegazione per la sicurezza della città ed il contenimento della pandemia – ha commentato il Sindaco Melucci al termine delle sessioni presso il Centro Operativo Comunale -. A tutti loro va sempre la nostra gratitudine, come ai cittadini indirizziamo al solito l’invito al senso di responsabilità, insieme ne usciremo presto, ma adesso è ancora il tempo di rispettare le regole ed evitare inutili assembramenti.

Oggi, con il Consigliere Borraccino, abbiamo potuto anche verificare come il grande lavoro di programmazione e partecipazione di questi anni stia producendo un’organizzazione molto efficace, di fronte alle emergenze del territorio.”

Correlati

Commenta l'articolo: