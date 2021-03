Il sindaco Melucci al cantiere della rotatoria di Pineta Cimino

Proseguono speditamente i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria adiacente al parcheggio di Pineta Cimino.

Il cantiere è stato visitato questa mattina dal sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Lucio Lonoce e dall’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino. L’infrastruttura consentirà ai bus provenienti dalla provincia di accedere più agevolmente al parcheggio, destinato a diventare area di scambio secondo quanto previsto dal “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” approvato dall’amministrazione Melucci.

«Avevamo preso l’impegno di realizzare l’opera nel più breve tempo possibile – ha spiegato il sindaco –, a circa tre mesi dall’apertura del cantiere il profilo della rotatoria è ormai definito. Questa è un’altra piccola conferma di come il nostro PUMS non sia solo teoria, ma pratica che si traduce in opere destinate a migliorare la mobilità della nostra splendida città».

