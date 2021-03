Due nuovi defibrillatori ospedalieri per la Cittadella della Carità

Un circolo virtuoso di solidarietà ha consentito alla Cittadella della Carità di ricevere questa mattina due nuovi defibrillatori ospedalieri.

La donazione è stata effettuata dal Lions Club Poseidon di Taranto, rappresentato dalla presidente Maria Rosaria Basile e dalla socia Rosa De Benedetto, nelle mani del presidente della fondazione Cittadella della Carità Salvatore Sibilla. L’assessore alla Cultura Fabiano Marti ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco Rinaldo Melucci, che in una precedente occasione aveva raccolto questa esigenza trasmettendola al Lions Club affinché potesse essere di supporto.

«L’impulso dato dal nostro sindaco è stato fondamentale – le parole di Marti –, è stato compiuto un grande lavoro in sinergia, un lavoro di prossimità a sostegno degli operatori sanitari che in questo particolare momento sono l’orgoglio di una nazione intera. Tutto quel che possiamo compiere a loro sostegno è una priorità, ringraziamo il Lions Club per la tempestività e la Cittadella della Carità per l’impegno profuso nei confronti dei più fragili».

