San Marzano di S. Giuseppe: un arresto per spaccio di stupefacenti

In occasione di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Manduria hanno proceduto all’arresto di un 37enne del posto. L’uomo, pluripregiudicato ed attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre stazionava davanti alla propria abitazione, alla vista dei militari, ha cercato di dileguarsi entrando repentinamente all’interno.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione dei militari operanti che lo hanno pertanto sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L’esito positivo delle operazioni di P.G. ha permesso di rinvenire nella disponibilità del predetto sostanze stupefacenti di diverse tipologie del tipo marijuana, hashish e cocaina, già confezionate in singole dosi e pronte allo spaccio, per un peso cumulativo di gr. 65.

Sono stati inoltre rinvenuti un bilancino elettronico di precisione, diverso materiale idoneo al confezionamento ed una somma complessiva in contanti pari ad € 1400.00 in banconote di vario taglio, il tutto ritenuto provento dell’attività di spaccio riconducibile all’uomo e pertanto sottoposto a sequestro. Il soggetto dichiarato in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

