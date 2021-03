Parco della Gioia, avviso pubblico per assegnazione per attività bar/ristoro

L’amministrazione Melucci ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso di un’area di proprietà comunale di mq 721, sita all’interno del Parco della Gioia, in via Carlo Magno, per essere adibita ad attività di bar/ristoro.

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 02 aprile 2021, pena l’esclusione, al Comune di Taranto, struttura complessa Patrimonio e Politiche Abitative, in piazza Dante 15/16, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il plico dovrà recare esternamente la denominazione del concorrente e la seguente dicitura: non aprire – avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso di un’area di proprietà comunale di mq 721, sita all’interno del Parco della Gioia Mister Sorriso, Taranto Talsano/Lama, per essere adibita ad attività di bar/ristoro.

La seduta pubblica si terrà il 06 aprile 2021, ore 12, nella sede della struttura complessa Patrimonio e Politiche Abitative in piazza Dante 15/16.

«Proseguono le operazioni di valorizzazione del patrimonio comunale, seguendo gli indirizzi del sindaco Rinaldo Melucci. Nel Parco della Gioia – fa sapere l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano -, un parco che abbraccia tre contrade, ci sarà la possibilità di aprire un punto ristoro completamente inclusivo. Colgo l’occasione per ringraziare l’associazione Mister Sorriso per le attività che svolge in quel parco».

