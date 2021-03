Lavoratori Ex Ilva in As. Rizzo: “Integrazione salariale inserita nel Decreto Sostegno”

“Abbiamo avuto conferma, pochi minuti fa, dal senatore Mario Turco circa la presenza all’interno del Decreto Sostegno dell’integrazione salariale a favore dei 1800 lavoratori ex Ilva in AS. Finalmente una notizia positiva, dopo mesi di interlocuzione, mai interrotta, con il senatore Turco, che ringraziamo per la sensibilità mostrata nei confronti di cassintegrati ex Ilva.

Auspichiamo che la vicenda, che stava generando non poche problematiche anche di carattere sociale, si risolva a stretto giro. Teniamo comunque alta la guardia in attesa del definitivo sblocco dell’integrazione salariale con il testo che conosceremo nel dettaglio nelle prossime ore e quindi l’ufficialità”, conclude Franco Rizzo coordinatore provinciale Usb Taranto.

