Regione acquista autoambulanze per emergenza Covid

Completato l’arrivo di 12 autoambulanze di tipo A, comprate con fondi di Bilancio Regionale dalla Protezione civile regionale e destinate alla Colonna mobile regionale.

Tre sono state date in dotazione alla struttura per le maxiemergenze del Policlinico di Bari in Fiera del Levante, 2 alle Asl Bari, Taranto e Lecce, una a Brindisi, Bat e Foggia.

“Le ambulanze – spiega il dirigente della sezione Protezione civile, Mario Lerario, sono sia per il rafforzamento del servizio 118 per l’emergenza Covid, che per il trasporto da e per il Policlinico di Bari verso la struttura per le maxiemergenze della Fiera”.

