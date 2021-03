meravigliosaTaranto, arriva la seconda serie dei video dedicati alla bellezza della città

Negli angoli nascosti, o davanti agli scorci più conosciuti, Taranto è un compendio di bellezza che merita di essere raccontata. Per questo motivo, dopo il successo della prima serie lanciata in pieno lockdown, l’amministrazione Melucci presenta ai cittadini 10 nuovi video dedicati ai luoghi meravigliosi della città, realizzati dalla Insert di Taranto.

#meravigliosaTaranto, quindi, torna per far conoscere ai tarantini, e non solo, la grandezza espressa da edifici, monumenti, vestigia e natura di una terra piena di sorprese, spesso data per scontata. Il divulgatore storico-artistico Luca Adamo, raccogliendo il testimone dall’architetto Augusto Ressa, ogni mercoledì ci racconterà dal sito del Comune di Taranto le storie nascoste di 10 luoghi incantevoli, dal forte impatto storico, artistico, architettonico e culturale. In questo particolare momento, #meravigliosaTaranto rafforzerà la consapevolezza di vivere in uno dei posti più belli al mondo.

Oggi, alle 11:30 sul sito del Comune di Taranto, il video dedicato al santuario Madonna della Salute.

#meravigliosaTaranto, una città con molte storie da raccontare!

