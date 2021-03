Decennale dell’inizio del conflitto siriano, il messaggio del sindaco Melucci

“Una delle interpretazioni più accreditata dell’etimologia dello scirocco, il vento che viene da sud-est e che è così tipico della nostra bella terra e della sua lunga storia, è che per l’appunto sia il vento che spira dalla Siria. A significare, probabilmente, i nostri legami ancestrali e complessi con quella area del Mediterraneo, nemmeno così distante a ben guardare.

In questi giorni ricorrono dieci anni dall’inizio del devastante conflitto siriano, che ha colpito e continua a colpire soprattutto bambini e civili innocenti. È forte in tutta l’amministrazione comunale il ricordo della delegazione di colleghi siriani che visitò Taranto nel 2018, per un importante ed emozionante momento di formazione presso la nostra Direzione Ambiente. Ricordiamo soprattutto la loro dignità, il senso delle istituzioni ed il desiderio di ricostruire il loro Paese, nonostante tutto.

A quei colleghi e a tutti i fratelli e le sorelle siriane giunga oggi il nostro abbraccio più sentito: per loro Taranto, terra spazzata dallo scirocco, ci sarà sempre.”

Nota del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

